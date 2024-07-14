СК завел дело о хулиганстве после стрельбы на севере Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство с применением оружия. Виновным по ней грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 13 июля в Приморском районе Петербурга произошла стрельба. Свидетели конфликта рассказали «Фонтанке», что ссора произошла между двумя группами мужчин, после этого было слышно несколько десятков выстрелов. По информации издания, нападавшие были вооружены пневматическим оружием, однако очевидцы сообщили о травматическом.

Полиция Петербурга начала проверку, открывшие стрельбу скрылись с места происшествия к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов. Позднее в МВД сообщили, что задержали троих мигрантов.