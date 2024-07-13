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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Более 100 человек погибли и были ранены при ударе по беженцам в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Более 50 человек погибли и десятки получили ранения во время израильских авиаударов по лагерю беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, города на юге сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Атака произошла во время активного разбора завалов и эвакуации раненых из района Телль аль-Хава на фоне отхода израильских сил.

По данным агентства, израильские истребители выпустили пять ракет по палестинцам в районе кольцевой развязки. Удары пришлись по палаткам и установке дистилляции воды в Аль-Маваси, что привело к большому количеству жертв. Источники Al Jazeera утверждают, что мишенью также стали сотрудники экстренных служб, когда они спасали раненых.

Сотрудник больницы Насер в Хан-Юнисе сообщил, что к ним поступили более 20 тел и десятки раненых. Он подчеркнул, что медицинские бригады не имеют возможности принимать раненых пациентов, которых бригады гражданской обороны продолжают доставлять из лагеря. Больницы Рафаха также приняли несколько раненых, но они также не могут обеспечить необходимое лечение из-за нехватки медикаментов.

The Jerusalem Post сообщает, что целью этого удара был лидер бригад Иззадин аль-Кассам, военного крыла ХАМАС.

Reuters сообщил о частичном отступлении Израиля из Газы
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Фото:Ohad Zwigenberg / Reuters

Накануне израильские военные отступили из некоторых районов города Газа. В службе по чрезвычайным ситуациям, подконтрольной движению ХАМАС, утверждают, что нашли около 60 тел палестинцев, которые были убиты за последнюю неделю в районе Тель-эль-Хава и на окраинах района Сабра в Газе.

Жители и спасатели рассказали, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать военная техника и снайперы израильтян, поэтому палестинцам пока не рекомендуют возвращаться туда.

Теги
палестино-израильский конфликт Палестина погибшие сектор Газа
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