Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га

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Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе, где накануне загорелась сухая трава, локализовали на площади 1,2 га, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

«Природный пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,2 га», — говорится в публикации. В то же время глава района Сергей Бойко рассказал о локализации огня на площади 1 га.

К утру площадь пожара выросла с 6 тыс. кв. м до 1 га, в тушении задействовали вертолет Ка-32.

Полиция начала проверку из-за возможного поджога леса в бухте Инал. Ранее телеграм-каналы Mash и Shot сообщили, что причиной возгорания стала запущенная туристами сигнальная ракета.

Бойко ранее информировал об эвакуации баз отдыха из-за пожара.