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Общество ,  
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В аэропорту Шереметьево снова собрались очереди

Люди выстраиваются в очереди на стойки внутренних рейсов еще с парковки. В «Аэрофлоте» объясняли ситуацию рекордным трафиком и советовали приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета

Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК
Фото: Маргарита Овсянникова / РБК

На входе в терминал B столичного аэропорта Шереметьево собрались очереди, которые начинаются еще на территории парковки, передает корреспондент РБК. Терминал В обслуживает внутренние рейсы.

Вспыхнуло несколько конфликтов из-за желающих пройти без очереди.

На стойках регистрации в промежутке между 08:00 и 09:00 количество людей было некритичным, но после стало расти. Очереди на выходах на посадку то убывают, то растут.

Пассажиры уже несколько дней жалуются на очереди в Шереметьево. Самые большие скопления ожидающих людей собираются у стоек «Аэрофлота», передавал «Турдом». «Аэрофлот» советовал приезжать в аэропорт за три-четыре часа до прохождения всех предполетных процедур, а летящим без багажа — регистрироваться онлайн.

«Июль и август традиционно являются пиковым периодом авиаперевозок. Каждый год в эти месяцы путешествует наибольшее количество пассажиров. В этом году мы фиксируем рекордный пассажиропоток на внутренних линиях. Только из Терминала В базового аэропорта Шереметьево выполняется до 360 рейсов Группы «Аэрофлот» в сутки. И это не считая рейсов других авиакомпаний», — отмечали в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Шереметьево».

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Шереметьево очереди
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