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В Днепре неизвестные разрисовали памятник летчику и дважды Герою СССР

В Днепре неизвестные разрисовали памятник Герою СССР летчику Брандысу
Фото: Половко Сергей Николаевич / wikipedia.org
Фото: Половко Сергей Николаевич / wikipedia.org

В Днепре неизвестные разрисовали памятник советскому летчику и дважды Герою СССР Анатолию Брандысу, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Памятник Брандысу был открыт в мае 1949 года. Монумент установлен в Индустриальном районе Днепра на Слобожанском проспекте у дома № 91.

По данным «Страна.ua», памятник летчику разрисовали голубой краской и оставили на нем надписи «зрадник» (с украинского языка — предатель) и «оккупант». Позже обе надписи заклеили скотчем.

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Анатолий Брандыс родился в поселке Нижнеднепровск (ныне в черте города Днепр Днепропетровской области Украины). В Красной армии с июня 1941 года. В 1943 году окончил Пермскую военную школу пилотов и в августе этого же года ушел на фронт.

Командовал авиаэскадрильей 75-го гвардейского штуромового авиационного полка. За время войны совершил более 200 вылетов на штурмовике Ил-2. Уничтожил множество наземных целей, включая танки, артиллерийские точки, а также стоявшие на вражеских аэродромах самолеты. Дважды награжден «Золотой звездой» Героя СССР.

Теги
Днепр Украина летчик герой СССР памятник осквернение памятника
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