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Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Военные нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, добавили в ведомстве. Также российские войска отразили две контратаки украинских сил в Харьковской области и ДНР.

По оценке министерства, украинская сторона потеряла до 40 военных, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Минобороны России регулярно отчитывается о ходе военной операции на Украине. Ранее, 13 мая, там сообщили об улучшении положения в районе города Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Военные группировки «Запад» тогда также заняли более выгодные рубежи.