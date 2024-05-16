Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад»
Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Военные нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, добавили в ведомстве. Также российские войска отразили две контратаки украинских сил в Харьковской области и ДНР.
По оценке министерства, украинская сторона потеряла до 40 военных, три автомобиля и две гаубицы Д-20.
Минобороны России регулярно отчитывается о ходе военной операции на Украине. Ранее, 13 мая, там сообщили об улучшении положения в районе города Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Военные группировки «Запад» тогда также заняли более выгодные рубежи.
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