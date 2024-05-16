 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад»

Минобороны: группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Военные нанесли поражение формированиям 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, добавили в ведомстве. Также российские войска отразили две контратаки украинских сил в Харьковской области и ДНР.

По оценке министерства, украинская сторона потеряла до 40 военных, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России регулярно отчитывается о ходе военной операции на Украине. Ранее, 13 мая, там сообщили об улучшении положения в районе города Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Военные группировки «Запад» тогда также заняли более выгодные рубежи.

Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад»
Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад»

Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии

Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов

Минобороны сообщило о взятии Работино

Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией

Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте

Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры

Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео

Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS

«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров

Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться

«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания

На Сахалине нашли капсулу времени. Фото

Генерал Лапин получил новое назначение

Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Минобороны Военная операция на Украине ВСУ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области
Политика
Минобороны заявило об улучшении позиций на южнодонецком направлении
Политика
Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 98,83 (+0,16) Инвестиции, 15 мая, 16:33 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 91,26 (-0,1) Инвестиции, 15 мая, 16:33
Депутат карельского Заксобрания на заседании назвала защитницу «курицей» Общество, 14:43
Ласицкене пропустит старт сезона из-за травмы Спорт, 14:31
Главного кадровика Минобороны поместили на карантин в СИЗО «Лефортово» Общество, 14:28
Герой «Игры на понижение» сделал большую ставку на бигтех Китая и золото Инвестиции, 14:15
Акции «Ростелекома» выросли на новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД» Инвестиции, 14:13
Путин описал отношения с КНР словами «русский с китайцем — братья навек» Политика, 14:12
Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили арест на три месяца Политика, 14:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СAS получил иск «Динамо», захотевшего больше денег от сбежавшего норвежца Спорт, 14:04
Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского и Лебедева Политика, 14:03
Минобороны заявило об улучшении позиций группировки «Запад» Политика, 14:03
Шнуров ответил на сообщения о неуплаченных налогах Общество, 14:03
Роберта Фицо начали готовить к новой операции Политика, 14:01
Акции Совкомбанка подешевели на 5% после выхода отчета за первый квартал Инвестиции, 13:59
Путин извинился за слишком долгое выступление. Видео Политика, 13:54