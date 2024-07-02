Баллон взорвался на крыше пассажирского автобуса в Москве

В Москве на крыше автобуса взорвался баллон

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Баллон взорвался на крыше пассажирского автобуса на севере Москвы, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел около остановки в Дмитровском районе, передает РЕН ТВ. По данным канала, водитель находится в тяжелом состоянии, агентство пишет, что он заблокирован в салоне автобуса.

Кроме водителя пострадал пассажир, его оглушило, однако он смог покинуть салон самостоятельно, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах, которые показал канал, видно, что крыша автобуса существенно искорежена, также повреждена верхняя часть остановки. Рядом с транспортом лежит один баллон, второй остался на крыше.

Московский дептранс уточнил в телеграм-канале, что инцидент произошел около 12:30 в Ижорском проезде. Водитель автобуса, следующего по маршруту 672, «услышал хлопок» и остановил транспорт, заявили в ведомстве.

Водителю оказывают медицинскую помощь, пострадавших среди пассажиров нет, добавили в дептрансе. Для выяснения причин инцидента создали специальную комиссию из специалистов «Мосгортранса». Расследование контролирует прокуратура, к нему привлекут Ликинский автобусный завод группы ГАЗ, который выпустил транспорт.

По информации департамента, спустя полчаса после взрыва движение по Ижорскому проезду не было затруднено.

Часть московских автобусов работает на природном газе в качестве моторного топлива. Таких автобусов в городе насчитывается несколько сотен. Переход на альтернативное топливо происходит для улучшения экологической обстановки, отмечали в «Мосгортрансе».