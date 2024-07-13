 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Сайт Кремля обновил биографию Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Петр Ковалев / Sputnik / Reuters)

Биография президента России Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, была дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год.

Появились разделы, посвященные чемпионату мира по футболу в 2018 году, Крымскому мосту, пандемии коронавируса и созданию российский вакцины «Спутник V», военной операции на Украине. Также в отдельных главах рассказывается о принятии поправок в Конституцию и выборах 2024 года.

Предыдущая редакция биографии оканчивалась итогами выборов 2018 года. В обновленной версии она оканчивается подписанием указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Политика
Владимир Путин

Теги
Персоны
Владимир Путин Кремль коронавирус Крымский мост чемпионат мира по футболу — 2018
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин анонсировал указ о направлениях научно-технологического развития
Политика
Путин подписал указ о структуре нового правительства
Политика
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
RT назвал место рождения стрелявшего в Белгородской области дезертира Общество, 11:52
Правительство внесло в Думу проект наказаний за вооруженный мятеж Политика, 11:48
Дело о крушении Superjet возьмет центральный аппарат СК Общество, 11:44
Сайт Кремля обновил биографию Путина Политика, 11:40
Дума занялась запретом на усыновление в страны со сменой пола Политика, 11:30
Британский академик рассказал о трех уровнях конфликта на Украине Политика, 11:26
SSJ100 приземлился в Минводах после сообщения о неисправности Общество, 11:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роспотребнадзор рассказал о неизвестном заболевании в Нигерии Общество, 11:04
Команды с самыми дорогими и дешевыми составами на Евро-2024 Спорт, 11:00
На месторождении минеральной воды «Ессентуки» появятся цифровые скважины Бизнес, 11:00
Глава Полтавской области объяснил взрывы техническими работами Политика, 10:53
ФСБ нашла в ДНР украинский схрон с американским и шведским оружием Политика, 10:40
Ростовский губернатор заявил о ликвидации пожара на нефтебазе Политика, 10:36
В аэропорту Шереметьево снова собрались очереди Общество, 10:20