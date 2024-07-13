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Сайт Кремля обновил биографию Путина
Владимир Путин
Биография президента России Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, была дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год.
Появились разделы, посвященные чемпионату мира по футболу в 2018 году, Крымскому мосту, пандемии коронавируса и созданию российский вакцины «Спутник V», военной операции на Украине. Также в отдельных главах рассказывается о принятии поправок в Конституцию и выборах 2024 года.
Предыдущая редакция биографии оканчивалась итогами выборов 2018 года. В обновленной версии она оканчивается подписанием указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».