Сайт Кремля обновил биографию Путина

Владимир Путин (Фото: Петр Ковалев / Sputnik / Reuters)

Биография президента России Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, была дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год.

Появились разделы, посвященные чемпионату мира по футболу в 2018 году, Крымскому мосту, пандемии коронавируса и созданию российский вакцины «Спутник V», военной операции на Украине. Также в отдельных главах рассказывается о принятии поправок в Конституцию и выборах 2024 года.

Предыдущая редакция биографии оканчивалась итогами выборов 2018 года. В обновленной версии она оканчивается подписанием указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».