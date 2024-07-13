Роспотребнадзор рассказал о неизвестном заболевании в Нигерии
В Нигерии выявили вспышку неизвестного заболевания, за ситуацией следит Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Информация о неизвестном заболевании в Нигерии на контроле», — говорится в сообщении.
По данным, которые приводит ведомство, от неизвестного заболевания пострадали более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой. Причины заболевания не установлены.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Накануне ведомство предупредило российских туристов о случаях заболевания лихорадкой Денге в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Сингапуре — популярных направлениях для отдыха. Также Роспотребнадзор напомнил, что на курортах Индии, Доминиканской Республики, Гаити остается сложной ситуация с холерой и острыми кишечными инфекциями.