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Общество ,  
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Роспотребнадзор рассказал о неизвестном заболевании в Нигерии

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Нигерии выявили вспышку неизвестного заболевания, за ситуацией следит Роспотребнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о неизвестном заболевании в Нигерии на контроле», — говорится в сообщении.

По данным, которые приводит ведомство, от неизвестного заболевания пострадали более 50 жителей. Заболевание характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе, желтухой. Причины заболевания не установлены.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Накануне ведомство предупредило российских туристов о случаях заболевания лихорадкой Денге в Таиланде, Вьетнаме, Индии и Сингапуре — популярных направлениях для отдыха. Также Роспотребнадзор напомнил, что на курортах Индии, Доминиканской Республики, Гаити остается сложной ситуация с холерой и острыми кишечными инфекциями.

Теги
Роспотребнадзор Нигерия заболевание мониторинг
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