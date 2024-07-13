Черногорский Высший суд оправдал обвиняемых в попытке путча россиян

Высший суд в Подгорице со второго раза оправдал всех фигурантов дела о подготовке госпереворота в день парламентских выборов в октябре 2016 года, сообщает черногорская газета Vijesti. В их числе двое граждан России: Владимир Попов и Эдуард Шишмаков.

Вердикт вынес Совет Высшего суда в Подгорице во главе с Зораном Радовичем. Судья разъяснил приговор и заявил, что нет никаких доказательств совершения преступления.

В 2019 году Высший суд Черногории приговорил всех подозреваемых, включая лидеров черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандича и Милана Кнежевича, к лишению свободы.

Шимаков и Попов получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела, всех признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

Этот вердикт суда был отменен три года назад в Апелляционном суде, и было назначено повторное рассмотрение.

Вердикт Высшего суда вызвал массу критики со стороны демократов. Демократическая партия социалистов (ДПС) назвала приговор позорным и сочла, что он доказывает скомпрометированность судебной власти. Представитель ДПС Милош Николич заявил, что судья Зоран Радович отменил судебную систему, вынеся сегодня оправдательный приговор по делу о «государственном перевороте».