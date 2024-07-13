Суд проверит звонки экс-замминистра обороны Иванова

Суд изучит данные о телефонных разговорах бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, говорится в постановлении Басманного суда Москвы, передает «РИА Новости».

«Следователь указывает, что... в настоящее время по уголовному делу необходимо... истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых», — говорится в постановлении.

Итоговое обвинение может быть изменено и дополнено с учетом данных о звонках. Следствие изучает также документы и электронные носители, изъятые во время обысков. Со стороны обвинения есть три свидетеля, фамилии которых в постановлении скрыты.

Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы. В июне его уволили по утрате доверия. По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

13 июля стало известно, что в деле Иванова могут появиться новые обвиняемые.