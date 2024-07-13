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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС узнал о новых обвиняемых в деле экс-замминистра обороны Иванова

ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
Сюжет
Дело Тимура Иванова

В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова об особо крупной взятке могут появиться новые обвиняемые, говорится в постановлении Басманного суда Москвы, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Уголовное дело возбудили 23 апреля в отношении самого Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и «неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса» — получение взятки в особо крупном размере. Также фигурантом дела является предприниматель Александр Фомин и неустановленные лица, которые эту взятку дали (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере).

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Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По статьей о получении взятки в особо крупном размере экс-замглавы Минобороны грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, чиновник помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-замминистра вину не признает. По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

20 июня в Басманном суде Москвы рассмотрели вопрос о продлении ареста Иванову. Суд оставил его под стражей до 23 сентября.

Теги
Тимур Иванов Минобороны взятка Басманный суд
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