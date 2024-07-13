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В Псковской области пообещали помочь вынужденным переселенцам из Латвии

Ведерников: Псковская область примет депортированных из Латвии россиян

Власти Псковской области готовы принять соотечественников, которым грозит депортация из Латвии, заявил глава региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что латвийский парламент принял поправки к закону об эмиграции, в связи с которой руководство Псковской области ожидает возвращения россиян на родину.

«Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов», — уточнил Ведерников.

По словам губернатора, у региона уже есть положительный опыт создания подобного рода пунктов временного размещения. Он отметил, что Псковская область уже два года принимает жителей «наших исторических территорий» и помогает им оформлять документы, а также трудоустроиться.

Вопросы с поиском работы будут решаться индивидуально с каждым человеком, сказал Ведерников. Так, для специалистов востребованных профессий, врачей, учителей власти будут искать возможности для обеспечения служебным жильем.

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Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

20 июня сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые устанавливают единые требования ко всем живущим в стране россиянам для продления вида на жительство. Они должны сдать экзамены на знание государственного языка.

Как отметил латвийский портал Delfi, новые правила распространяются на россиян, которые оформляли постоянный ВНЖ по утратившему силу закону «О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства». Их число составляет примерно 5 тыс. человек. При этом экзамен не нужно будет сдавать тем, кто старше 75 лет.

Теги
Псковская область Латвия Михаил Ведерников переселение соотечественников
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