В Одесской области сообщили о взрыве и ракетной опасности

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В Одессе и окрестностях объявлена ракетная опасность, местных жителей просят пройти в укрытия. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

Издания «Зеркало недели» и «Суспiльне» сообщили о взрыве в городе.

Ранее Кипер сообщал о повреждении из-за ночных обстрелов портовой инфраструктуры Одесского района и гибели двух человека при этом.

Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.