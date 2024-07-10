В Одесской области сообщили о взрыве и ракетной опасности
В Одессе и окрестностях объявлена ракетная опасность, местных жителей просят пройти в укрытия. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
Издания «Зеркало недели» и «Суспiльне» сообщили о взрыве в городе.
Ранее Кипер сообщал о повреждении из-за ночных обстрелов портовой инфраструктуры Одесского района и гибели двух человека при этом.
Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.