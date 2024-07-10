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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области сообщили о взрыве и ракетной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе и окрестностях объявлена ракетная опасность, местных жителей просят пройти в укрытия. Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

Издания «Зеркало недели» и «Суспiльне» сообщили о взрыве в городе.

Ранее Кипер сообщал о повреждении из-за ночных обстрелов портовой инфраструктуры Одесского района и гибели двух человека при этом.

В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Украина Одесса Воздушная тревога
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