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Корветы «Громкий» и «Совершенный» вышли в море из Владивостока

Корветы «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота вышли в море

Корветы «Громкий» и «Резкий» вышли в море из порта Владивостока для выполнения задач и учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает ТАСС.

При выходе в море экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу. Далее, при прохождении узкости, они провели тренировку по отражению атаки беспилотников.

Корветы также должны отработать совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море.

Накануне, 7 июля, один из кораблей принял на борт вертолет Ка-27ПС.

Тихоокеанский флот начал развертывание для учений с участием 40 кораблей
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В июне в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей прошли плановые двусторонние учения Тихоокеанского флота. В маневрах приняли участие около 40 судов, в том числе катера, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота.

Теги
Тихий океан корабль Владивосток Тихоокеанский флот Азиатско-Тихоокеанский регион учения
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