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Общество ,  
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Детский омбудсмен рассказала о состоянии освобожденных в Уфе детей

Фото: daniilphotos / Shutterstock
Фото: daniilphotos / Shutterstock

Дети, освобожденные из квартиры в Уфе, где их удерживали и истязали, помещены в центр временного содержания, всем оказывается психологическая и медицинская помощь. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

В ночь на 12 июля силовики освободили 16 детей и подростков, которых били и «воспитывали» жестокими методами. Об этом стало известно, когда один из подростков смог сбежать из квартиры и обратился за помощью к сотрудникам ближайшего магазина.

«В целом [состояние] детей более-менее нормальное, по каждому ребенку смотрят судмедэксперты и медицинские работники, какие нанесены увечья», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, в больницу № 17 Уфы поступили семь детей, их осмотрели, показаний для госпитализации не обнаружено.

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Фото:Никита Попов / РБК

По информации следствия, оперативники задержали двух граждан Таджикистана, которые находились на территории России незаконно, но, по данным Mash Batash, содержали подпольное медресе. Детей туда сдавали их же родители. При «обучении» детей били и пытали — прижигали железом, ломали пальцы.

Задержанные к радикальным религиозным течениям отношения не имели, добавили в Следственном комитете.

Теги
Башкартостан Уфа Дети пытки состояние
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