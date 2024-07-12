Родителей 16 спасенных в Уфе детей заподозрили в незаконной миграции

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Родители 16 детей, которых держали в заточении в одной из квартир в Уфе, возможно, нарушали миграционное законодательство, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

«Проводится проверка в отношении родителей детей по факту нахождения их на территории страны с нарушением миграционного законодательства», — говорится в публикации на странице в соцсети «ВКонтакте».

12 июля в Уфе задержали двух граждан Таджикистана, которые на протяжении долгого времени удерживали в арендованной квартире 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Часть несовершеннолетних также оказались гражданами Таджикистана.

К детям в качестве «методов воспитания» применяли побои. Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью. Вызволенных детей отправили в социальные учреждения. Тогда в следственном управлении по региону сообщили о поисках их родителей.

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

по ч. 2 ст. 127 — незаконное лишение свободы;

по ч. 2 ст. 117 — истязание;

по ст. 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

11 июля в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий новые меры по борьбе с преступностью мигрантов. Автор инициативы, вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, предложил в обязательном порядке депортировать из России отсидевших в заключении иностранных граждан.