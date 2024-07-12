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Польский военный самолет разбился о ВПП в Гдыне

Польский военный самолет разбился о ВПП в Гдыне
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Военный самолет М-346 Bielik разбился на аэродроме в польском городе Гдыня, говорится в сообщении на информационном портале польской пожарной службы.

По информации телеканала Polsat, пилот не предпринял попытку выбраться из горящей машины и погиб на месте.

В командовании Вооруженных сил Польши уточнили, что самолет врезался во взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта.

М-346 «Мастер» (в польских вооруженных силах называется Bielik) — двухместный двухмоторный самолет, предназначенный для повышения квалификации летчиков. Эти машины дислоцируются на 41-й учебной авиационной базе в Демблине.

Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой
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Фото:remiza.com.pl

Теги
Польша самолет авиакатастрофа
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