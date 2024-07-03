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В ЕАЭС поддержали механизм введения акциза на медицинский спирт в России

Фармпроизводители ЕАЭС поддержали введение акциза на медицинский спирт в России
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Правительство России разработало механизм акциза на медицинский спирт, исключающий повышение цен на лекарства, заявила Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС).

К компаниям, использующим при производстве лекарств и медизделий не больше 50 тыс. дал спирта, будет применяться упрощенный порядок заявления налогового вычета. При использовании большего объема также предусмотрен вычет с предоставлением подтверждающих документов.

Налоговый вычет доступен в случае использования фармсубстанции спирта этилового (этанол) для производства лекарств и медицинских изделий, включенных в специальные перечни. Критерии и процедуру формирования таких перечней должно утвердить правительство России.

Председатель правления объединения АФПЕАЭС Алексей Кедрин считает, что решение оградит фармотрасль от дополнительной нагрузки.

«Благодаря выверенному решению удастся избежать остановки производства ряда лекарственных препаратов и активных фармацевтических субстанций, избежать удорожания лекарственных препаратов», — заявил Кедрин.

По его словам, механизм акциза стал совместной разработкой правительства, Минпромторга, Минфина, ФНС и АФПЕАЭС.

Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт
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Фото:Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

В октябре 2023 года Минфин допустил, что власти могут распространить акцизы на весь производимый в России спирт, в том числе медицинский в 2024 году. Объем дополнительных поступлений в бюджет от реализации инициативы власти оценили примерно в 15–20 млрд руб.

Минфин разработал законопроект о введении акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства в мае 2024 года. Предполагалось, что подакцизными товарами станет фармпродукция, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь.

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Теги
медицина Росспиртпром медицинский спирт Фармкомпании
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