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Выгнавшего девушку из метро из-за прически оштрафовали на ₽1 тыс.

Выгнавшего девушку из метро из-за прически оштрафовали на ₽1 тыс.
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Преображенский суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. руб. Владимира Сафонова, прогнавшего девушку из вагона метро из-за короткой стрижки, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве — ч. 1 ст. 20.1 КоАП. «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. руб.», — говорится в публикации. Другая мера пресечения по этой статье — до 15 суток ареста.

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Пострадавшая рассказала, что мужчина сначала удивился ее прическе, потом начал снимать ее на видео и потребовал выйти из вагона. По словам девушки, он также толкал ее молодого человека, а пассажиры в вагоне никак не реагировали на поведение мужчины. После решения суда девушка сообщила в своем телеграм-канале, что ей тоже грозит статья, однако не уточнила, какая именно.

Как писал телеграм-канал Baza, Сафонов — бывший сотрудник полиции. Он принял коротко стриженную девушку за мужчину и решил, что она и ее друг состоят в нетрадиционных отношениях.

Теги
штраф мелкое хулиганство Москва
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