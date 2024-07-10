В Москве начали проверку из-за выгнавшего девушку из метро мужчины

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Мужчина выгнал из вагона поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена девушку, потому что ему не понравилась ее прическа. Полиция проводит проверку, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Накануне в интернете появилось видео, на котором видно, как мужчина нецензурно оскорбляет девушку с короткой прической и требует от нее и ее молодого человека покинуть вагон поезда.

«Проводится проверка, устанавливаются место, время и иные обстоятельства инцидента», — сообщили в МВД.

Пострадавшая — Настя Ермак — рассказала в своем телеграм-канале, что мужчина сначала удивился ее прическе, потом начал снимать ее на видео, спросил, русская ли она, а затем потребовал выйти из вагона. По ее словам, он также толкал ее парня, пассажиры в вагоне никак не отреагировали на поведение мужчины.

Как сообщает телеграм-канал Baza, агрессором оказался 40-летний безработный экс-сотрудник МВД Владимир Сафонов. Мужчина уверял, что принял короткостриженную Ермак за мужчину: ему не понравилось, что пара целуется в вагоне. Девушка ответила, что они с другом «просто стояли и слушали музыку» в вагоне.