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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль опроверг готовность оставить границу с Египтом

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль намерен сохранить контроль над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа с Египтом, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Так он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Израиль обсуждает возможность вывода сил из этой зоны.

«Премьер-министр настаивает на том, чтобы Израиль оставался в Филадельфийском коридоре. [Беньямин Нетаньяху] дал соответствующие указания переговорным группам, ясно дал понять это представителям США на этой неделе», — говорится в заявлении.

Израиль впервые за 19 лет взял под контроль Филадельфийский коридор
Политика
Фото:IDF / Getty Images

Филадельфийский коридор — граница между сектором Газа и Египтом протяженностью 20 км. Израильские войска восстановили контроль над участком 30 мая 2024 года.

Вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе, является одним из препятствий для заключения соглашения о прекращении огня. Палестинская группировка ХАМАС выступает против того, чтобы там оставались израильские военные. Израиль же опасается, что через границу ХАМАС сможет доставлять вооружение и укреплять свою армию.

Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху Египет сектор Газа ХАМАС
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