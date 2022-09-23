Умер режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»

За свою работу в кино Владимир Краснопольский был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также звания народного артиста РСФСР и Государственной премии СССР

Владимир Краснопольский (Фото: Максим Новиков / ТАСС)

В возрасте 89 лет скончался советский и российский режиссер и сценарист Владимир Краснопольский, прославившийся созданием ряда фильмов и сериалов в соавторстве с троюродным братом Валерием Усковым. О смерти режиссера сообщил Союз кинематографистов России (СКР).

«Приносим соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича», — говорится в сообщении СКР.

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С 1962 года Краснопольский был режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, где совместно с Усковым снял по сценарию Юрия Нагибина фильм «Самый медленный поезд». В 1964 году режиссерский дуэт перешел на «Мосфильм», вскоре выпустив свой первый фильм в столице — «Таежный десант».

Среди картин, в создании которых в последующие годы принимал участие Краснопольский, — телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Ермак», а также фильм «Ночные забавы», в котором сыграли такие звезды советского кино, как Евгений Евстигнеев, Валентин Гафт, Альберт Филозов и Ирина Алферова. В 2014 году вышел российско-украинский мелодраматический телесериал «Дом с лилиями».

За свою работу в кино Краснопольский был удостоен орденов «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени) и ордена Почета, а также звания народного артиста РСФСР, Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.