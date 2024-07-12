Правительство Израиля проголосует за продление службы для солдат ЦАХАЛ

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Правительство Израиля 14 июля проведет голосование по вопросу продления срока службы в боевых частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 32 до 34 месяцев, передает The Jerusalim Post.

Как отмечает издание, мера будет действовать восемь лет — до 2032 года. Продлить срок службы предложил министр обороны страны Йоав Галант, отметив, что численности израильской армии нужно увеличить для ведения войны с палестинской группировкой ХАМАС.

В конце июня Верховный суд Израиля обязал начать призыв мужчин-ультраортодоксов и прекратить финансирование иешив, студенты которых уклоняются от призыва. Инстанция выступила за равенство граждан Израиля перед призывом, а также подчеркнула, что проблема призыва усугубилась на фоне войны с ХАМАС.