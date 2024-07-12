 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Правительство Израиля проголосует за продление службы для солдат ЦАХАЛ

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Правительство Израиля 14 июля проведет голосование по вопросу продления срока службы в боевых частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 32 до 34 месяцев, передает The Jerusalim Post.

Как отмечает издание, мера будет действовать восемь лет — до 2032 года. Продлить срок службы предложил министр обороны страны Йоав Галант, отметив, что численности израильской армии нужно увеличить для ведения войны с палестинской группировкой ХАМАС.

Верховный суд Израиля обязал начать призыв мужчин-ультраортодоксов
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

В конце июня Верховный суд Израиля обязал начать призыв мужчин-ультраортодоксов и прекратить финансирование иешив, студенты которых уклоняются от призыва. Инстанция выступила за равенство граждан Израиля перед призывом, а также подчеркнула, что проблема призыва усугубилась на фоне войны с ХАМАС.

Теги
Израиль ЦАХАЛ воинская служба
Материалы по теме
ЦАХАЛ объявила о введении ежедневных тактических пауз в боях
Политика
ЦАХАЛ применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео
Политика
Минздрав Газы сообщил о 274 погибших в ходе операции ЦАХАЛ в Нусейрате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
МЧС исключило жертвы среди населения при крушении «Суперджета» Общество, 16:13
МЧС назвало место крушения самолета Supejet Общество, 16:10
Израиль опроверг готовность оставить границу с Египтом Политика, 16:10
Япония сменит главу ВМФ и накажет более 200 чиновников Минобороны Политика, 16:07
Посол назвал страну, которую Россия рассмотрит как посредника по Украине Политика, 16:00
Первые кадры с места крушения Superjet в Московской области Общество, 15:58
Экипаж упавшего в Подмосковье «Суперджета» погиб Общество, 15:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге. Что он содержит Крипто, 15:45
В Подмосковье упал «Суперджет» без пассажиров⁠ Общество, 15:44
Правительство Израиля проголосует за продление службы для солдат ЦАХАЛ Политика, 15:41
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки 15:38
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности Инвестиции, 15:38
Серена Уильямс подколола Шарапову песней про «высокую русскую блондинку» Спорт, 15:31
Reuters сообщил о частичном отступлении Израиля из Газы Политика, 15:26