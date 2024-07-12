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Общество ,  
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В дорожной аварии погиб замминистра правительства Алтайского края

Владимир Локтюшов
Владимир Локтюшов (Фото: altairegion22.ru)

В дорожной аварии погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», — сообщили в правительстве региона.

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МВД сообщило, что столкновение случилось в 14:10 минут на 218-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт». В результате столкновения легковых автомобилей «Тойота Камри» и «Лада Ларгус» два человека погибли, трое были госпитализированы в медицинское учреждение.

МЧС республики также сообщило об аварии. По данным ведомства, оно произошло в Первомайском районе.

Прибывшие специалисты пожарно-спасательной части смыли разлившийся бензин, обеспечили эвакуацию пострадавших из поврежденных автомобилей.

Локтюшов родился в 20 апреля 1960 года в Брянске.

С 2006 года он стал заместителем начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике, а 1 января 2017 года Локтюшова повысили до начальника.

В 2010 году его наградили медалью Алтайского края «За заслуги в труде», он также являлся председателем Алтайского отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Теги
Алтайский край погибшие ДТП
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