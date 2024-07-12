Песков назвал главное препятствие для вступления Турции в ШОС

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

В Кремле знают о планах Турции войти в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но пока этому мешают разногласия по теме НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, нам известно о намерениях Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Песков. Однако точная дата вступления страны в организацию пока неизвестна, так как у Москвы и Анкары есть «определенные разногласия, связанные с обязательствами и с позицией... Турции как члена НАТО», объяснил представитель Кремля.

Турция является членом НАТО с 1952 года. В 2023 году в канцелярии Эрдогана заявили, что Анкара поддерживает расширение альянса за счет вступления в него других стран. Россия выступает против расширения НАТО. Президент Владимир Путин не раз критиковал такую политику альянса, называя это угрозой безопасности страны. Так, в феврале 2022-го он заявил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на восток «ни на дюйм». Отдельно российские власти говорили о непосредственной угрозе для страны в случае вступления в НАТО Украины.

12 июля на пресс-конференции в Вашингтоне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал целью Анкары членство в ШОС. По словам президента Турции, этот вопрос он уже успел обсудить с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, а также с китайским председателем Си Цзиньпином.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан назвал вступление страны в ШОС «хорошей альтернативой» присоединению к Евросоюзу, кандидатом в члены которого Турция считается с 1999 года.