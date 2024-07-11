Гладков сообщил о семи раненых при обстреле Шебекино

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Под обстрел по стороны Украины попал приграничных город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин», — написал глава региона.

По его словам, одна женщина с осколочным ранением бедра и голени доставлена в белгородскую городскую больницу № 2. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.

Еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, а четверо раненых сами обратились в Шебекинскую районную больницу.

Повреждения получили два социальных объекта и три коммерческих. Осколки повредили 15 автомобилей, уточнил губернатор.