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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о семи раненых при обстреле Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Под обстрел по стороны Украины попал приграничных город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин», — написал глава региона.

По его словам, одна женщина с осколочным ранением бедра и голени доставлена в белгородскую городскую больницу № 2. У еще одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте, а четверо раненых сами обратились в Шебекинскую районную больницу.

Повреждения получили два социальных объекта и три коммерческих. Осколки повредили 15 автомобилей, уточнил губернатор.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы раненые
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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