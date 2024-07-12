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Сроки проведения форума «Армия» в 2024 году сократили на четыре дня

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Юбилейный Международный военно-технический форум «Армия» в 2024 году продлится не неделю, как ранее, а три дня, сообщают организаторы.

«Даты проведения: 12–14 августа 2024 года», — говорится на сайте форума.

Он пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот», там состоится широкомасштабная выставка оборонно-промышленного комплекса.

Традиционно первый день форума будет функционировать в закрытом режиме. С 13 по 14 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы.

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В 2023 году форум «Армия» прошел с 14 по 20 августа. Среди новинок на нем представили беспилотник-платформу, который может поднимать в воздух аппаратуру и быть невидимым для средств радиоэлектронной борьбы, беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» и сигнализатор для биологической разведки.

В 2022 году форум также продлился семь дней — с 15 по 21 августа. Посетителям представили новые модели военной техники — бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, разведывательный квадрокоптер ZALA 421-24, вооруженный гранатометом «Робопес», а также макет российской орбитальной станции.

Теги
Россия форум «Армия»
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