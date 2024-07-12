ФАС возбудила дело против «Умки» за копирование упаковки печенья Oreo

Фото: Ruaridh Stewart / ZUMA / Global Look Press

На производителя печенья «Умка» завели антимонопольное дело за копирование упаковки Oreo, сообщает пресс-служба ФАС России.

«ФАС возбудила в отношении производителя печенья «Умка» дело о нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правообладатель бренда Oreo заявил о том, что его конкурент ввел в оборот печенье «Умка», в дизайне упаковки которого использовались элементы, имитирующие товарные знаки бренда:

цветовое оформление наименования товара и упаковки в целом;

взаимное расположение элементов;

имитация слогана.

Комиссия ведомства проверит деятельность субъекта на наличие нарушений закона о защите конкуренции.

ФАС отмечает, что с 2015 года печенье Oreo производится на российской фабрике «Большевик» во Владимирской области. Однако сам бренд Oreo принадлежит компании Mondelēz International. Она также владеет Alpen Gold, Milka, Picnic, Jacobs, Carte Noire, Toblerone и другими. В марте 2022 года компания приостановила рекламные проекты в России и временно отказались от инвестиций в стране, но продолжила производственную деятельность в стране. В России у компании открыты три завода во Владимирской и Новгородской областях.