В Австралии задержали семью россиян по подозрению в шпионаже. Видео

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Семейную пару уроженцев России задержали в Австралии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Арестованы Игорь и Кира Королёвы. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Пара прожила в Австралии более 10 лет и получила гражданство.

Королёва, будучи техническим служащим Сил обороны Австралии, совершила несанкционированную поездку в Россию, а своему мужу рассказала, как войти в ее рабочий аккаунт и отправить секретные материалы ей, заявили в австралийской полиции.