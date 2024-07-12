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Политика ,  
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В Австралии задержали семью россиян по подозрению в шпионаже. Видео

Полиция Австралии показала видео задержания россиян по подозрению в шпионаже

В Австралии задержали семью россиян по подозрению в шпионаже. Видео
Video

Семейную пару уроженцев России задержали в Австралии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Арестованы Игорь и Кира Королёвы. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Пара прожила в Австралии более 10 лет и получила гражданство.

Королёва, будучи техническим служащим Сил обороны Австралии, совершила несанкционированную поездку в Россию, а своему мужу рассказала, как войти в ее рабочий аккаунт и отправить секретные материалы ей, заявили в австралийской полиции.

Семейную пару россиян задержали в Австралии по подозрению в шпионаже
Политика
Кира и Игорь Королевы

Теги
Австралия шпионаж россияне
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