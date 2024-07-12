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Общество ,  
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Путин одобрил идею создать в Петербурге школу управления НКО

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Санкт-Петербурге школу управления некоммерческих организаций (НКО). Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба Кремля.

В городе более девяти тысяч НКО, и их число постоянно растет, сообщил на встрече с президентом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал НКО «очень важными структурами, которые оказывают большие услуги населению» и пожаловался, что нет школы, которая бы обучала эти организации.

Беглов также заявил, что в Петербурге готовы открыть такую школу в качестве пилотного проекта при условии поддержки со стороны президента.

Путин назвал идею хорошей и подчеркнул важность обратной связи, чтобы «люди могли донести до всех уровней власти то, чего они ожидают от работы властей по благоустройству».

Путин встретился с Бегловым перед пленарным заседанием ПМЭФ
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Александр Беглов

Беглов рассказал в своем телеграм-канале, как будет работать в Петербурге федеральная школа управления НКО.

«Расширим эту идею до всероссийского полноценного образовательного и поддерживающего проекта для руководителей и сотрудников НКО. Вместе с Фондом президентских грантов откроем в городе центр, который будет работать очно и онлайн», — говорится в сообщении.

10 июля губернатор сообщил о встрече с руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций Петербурга. Беглов отметил ценность НКО для жизни города и обсудил на встрече предложение руководителей организаций — создать единую площадку для обучения грантополучателей.

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Владимир Путин Александр Беглов некоммерческие организации Санкт-Петербург
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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