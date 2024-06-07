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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин встретился с Бегловым перед пленарным заседанием ПМЭФ

Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин и&nbsp;Александр Беглов
Владимир Путин и Александр Беглов (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Петербург на полях форума заключил контракты на сумму более 1 трлн руб., сообщил президенту Беглов.

«Мы заключили соглашения на 1 трлн 227 млрд руб. Успех большой не только у нас, но и у других регионов», — сказал глава города.

Инициатором создания ПМЭФ был мэр Петербурга в 1991–1996 годах Александр Собчак, напомнил Путин. Форум превратился «в востребованную, очень нужную и масштабную площадку», отметил он.

По словам Беглова, в Петербурге самая низкая безработица — на уровне 1,5%. Кроме того, в городе много работающих пенсионеров, отметил губернатор.

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Политика
Александр Беглов

Ранее президент на встрече с Бегловым поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам. Путин отметил, что этот вопрос периодически обсуждают различные политические силы, в том числе фракции Госдумы.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам связан с дополнительными расходами бюджета, добавил президент. Однако, по словам главы государства, сейчас в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике. Необходимо обеспечить ту самую социальную справедливость, подчеркнул Путин.

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Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
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Владимир Путин

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