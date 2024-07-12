Синоптики спрогнозировали теплые, но не «египетские» ночи в Москве

Ночи в Москве и Подмосковье снова потеплеют, но до «египетских», как на прошлой неделе, уже не дотянут, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Постепенно начинает повышаться температура и ночью. Если в ночь на пятницу еще комфортная температура с минимальными значениями 13-16 градусов, то в субботу уже выше — 15-17, а в воскресенье — 16-18, по области — 15-20, но все-таки это не 23-25, как было на прошлой неделе», — сказал синоптик (цитата по «РИА Новости»).

Вильфанд также заявил, что жаркая погода прогнозируется на выходных на всей европейской части России, в центральных регионах — 27-32 градуса, на юге страны — до 41 градуса тепла. Из-за антициклона жара прогнозируется практически везде: в Центральном, Южном, Северокавказских федеральных округах.

Кроме того, в предстоящие выходные, 13–14 июля, из-за установившейся аномальной жары в центре Москвы образовался «остров тепла» — зона повышенных температур, воздух в столице прогреется до +32 градусов. Об этом Вильфанд сообщил агентству городских новостей «Москва».

«Египетскими ночами» синоптик назвал явление, при котором ночные температуры в Москве не опускались ниже 24,5 градусов. Он добавил, что такая погода представляет опасность, потому что организм человека плохо восстанавливается при настолько высоких температурах.

В начале июля Вильфанд предупредил москвичей об опасных «египетских» ночах и аномально жаркой погоде. По словам синоптика, аномальная жара обусловлена расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

Он также отметил, что в июне 2024 года среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму, в то же время осадки составили 241% от месячной нормы.