Украина отказалась «еще 75 лет» ждать вступления в НАТО

Украине не может ждать «еще 75 лет», чтобы вступить в НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита в Вашингтоне.

«Это должно произойти как можно скорее», — добавил Кулеба.

На саммите НАТО в Вашингтоне, завершившемся 10 июля, Украину не пригласили в альянс, но заверили в долгосрочной поддержке и пообещали €40 млрд.

В итоговом коммюнике саммита говорится, что «будущее Украины в НАТО» будет получено только после того, как «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точную дату присоединения, поскольку для принятия такого рода решения должно быть согласие всех стран блока.

Российские власти требуют отказа Украины от стремления вступить в НАТО.