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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала удар по Шебекино терактом против детей

Сюжет
Военная операция на Украине

Удар украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино является намеренным терактом против детей, написала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она заявила, что власти Украины «должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению».

Последствия обстрела Шебекино

11 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино, пострадали пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всего за день в городе в результате обстрелов и атак со стороны ВСУ пострадали 17 человек. Днем глава региона сообщал о 12 пострадавших, трем из которых потребовались операции.

Теги
Мария Захарова МИД теракт Шебекино беспилотники
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