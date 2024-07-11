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Общество ,  
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В Индонезии питон проглотил еще одну жительницу острова Сулавеси

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Второй случай гибели женщины в брюхе питона произошел в провинции Южный Сулавеси на одноименном острове в Индонезии, сообщает The Jakarta Post, ссылаясь на местную полицию.

На этот раз 36-летняя женщина по имени Сириати пропала в деревне Ситеба, когда ушла из дома за лекарствами для больного ребенка. Ее родственники обратились в полицию, однако муж пропавшей, Адианса, самостоятельно нашел тело своей жены — внутри огромной змеи.

В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину
Общество
Фото:Axel Heimke / dpa / Global Look Press

Сначала мужчина обнаружил тапочки и брюки погибшей. Они лежали на земле примерно в 500 м от их дома. Затем Адианса увидел недалеко от тропинки рептилию, та была еще жива.

По словам очевидца, мужчина «заподозрил неладное», когда заметил большое брюхо питона. С помощью местных жителей он вскрыл питона, где обнаружили тело Сириати.

Подобный случай произошел в провинции Южный Сулавеси в начале лета 2024 года. 6 июня там пропала 45-летняя женщина по имени Фарида. Родственники организовали ее поиски, во время которых местные жители заметили змею больших размеров. Когда ее разрезали, внутри обнаружили тело пропавшей женщины. У погибшей были муж и четверо детей.

Теги
Индонезия питон змея погибший
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