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Общество ,  
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В Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину

Фото: Axel Heimke / dpa / Global Look Press
Фото: Axel Heimke / dpa / Global Look Press

Питон длиной почти 5 м заживо проглотил жительницу Индонезии, сообщает телеканал Fox News.

6 июня в провинции Южный Сулавеси пропала 45-летняя женщина по имени Фарида, родственники организовали поиски. Во время поисковой операции местные жители заметили змею больших размеров.

Рептилию разрезали, внутри обнаружили тело пропавшей женщины. У погибшей был муж и четверо детей.

Питоны входят в семейство неядовитых змей. В настоящее время насчитывается девять родов и 41 вид. Известны случаи нападения питонов на человека

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В Индонезии периодически фиксируют нападения питонов на людей. В 2022 году в индонезийской провинции Джамби питон убил и проглотил женщину. В 2018 году жительницу острова Муна нашли мертвой внутри семиметрового питона. Женщина пропала, когда проверяла огород рядом с родной деревней.

В декабре 2023 года житель Филиппин столкнулся на дороге с питоном. Змея укусила мужчину за руку и ногу, затем начала сжиматься вокруг его туловища. Мужчина начал кусать змею в ответ, через несколько минут питон умер.

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