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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский подписал соглашение о безопасности с Румынией

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
Политика
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

«Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022–2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории на Украину», — говорится в публикации.

Помимо вышеперечисленного соглашение подразумевает следующие действия со стороны Бухареста:

  • помощь в разминировании Черного моря;
  • поддержка через инструменты ЕС и НАТО;
  • подготовка украинских пилотов учебного центра F-16;
  • 24-часовое экстренное реагирование в случае эскалации.

Кроме того, некоторые пункты документа касаются «разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций и восстановления Украины».

Встреча Зеленского и Йоханниса прошла в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Украина не входит в альянс, однако стремится стать его участником.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Уже тогда члены блока разошлись во мнениях относительно перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Прибалтики и Польша, а США и Германия сочли, что время для этого еще не настало.

Точную дату вступления Украины в НАТО генсек организации Йенс Столтенберг не назвал, однако заявил, что члены альянса «приближают страну к членству в организации». В частности, участники НАТО намерены в 2025 году предоставить Киеву поддержку минимум на €40 млрд.

Россия против вступления Украины в НАТО. Среди условий для прекращения огня и начала мирных переговоров президент Владимир Путин назвал отказ Киева от вступления в альянс.

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Украина Румыния НАТО соглашение помощь военная поддержка
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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