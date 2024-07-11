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Общество ,  
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Даванков предложил депортировать отсидевших мигрантов

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил депортировать из России отсидевших свой срок по решению суда мигрантов. Законопроект на эту тему, одним из авторов которого стал Даванков, внесен в Госдуму.

«Предлагается в обязательном порядке депортировать иностранных граждан за совершение на территории Российской Федерации преступления после отбытия уголовного наказания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Речь идет о поправках в статью федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По действующему законодательству обязательной депортации мигрантов, после того как они отбыли наказание за преступление, не предусмотрено. Не запрещено и возвращаться в Россию иностранным гражданам, которые ранее нарушили закон на ее территории.

Поводом для разработки законопроекта стал «резкий рост преступности среди мигрантов» в 2023 году. Авторы законопроекта сослались на данные Генпрокуратуры, по которым количество совершенных иностранными гражданами преступлений в России увеличилось на 75%.

По данным МВД на февраль 2024 года, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных лицами без российского гражданства, составило 36,6 тыс. Из них около 83% совершили граждане СНГ. При этом по сравнению с январем—ноябрем 2022 года количество совершенных иностранцами преступлений уменьшилось на 1%.

Исследователи РАН выяснили, что на долю мигрантов в 2022 году приходилось чуть больше 2% от общего их количества.

В марте 2024 года генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 году число совершенных мигрантами преступлений выросло на 75%, до 21,8 тыс.

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Госдума мигранты законопроект Владислав Даванков преступность
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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