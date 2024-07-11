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МВД объявило в розыск Диму Зицера

Дима Зицер
Дима Зицер (Фото: Dima Zicer / YouTube)

МВД России объявило в розыск основателя петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Диму Зицера, следует из базы министерства.

Как указано в карточке поиска, Вадим Зицер, родившийся 26 ноября 1966 года в Ленинграде, разыскивается по статье Уголовного кодекса. Номер статьи не указан.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье о фейках против российской армии.

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга 26 июня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Зицера.

РБК обратился за комментарием к Диме Зицеру.

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В начале июня стало известно об объявлении в розыск подмосковной учительницы 65-летней Натальи Трушенко по делу о распространении фейков про российские вооруженные силы. По статье 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации ей грозит в худшем случае до 15 лет лишения свободы.

Теги
МВД розыск педагог
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