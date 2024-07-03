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Военная операция на Украине ,  
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Выступившую против спецоперации учительницу объявили в розыск

МВД объявило в розыск выступившую против спецоперации учительницу из Подмосковья
Сюжет
Военная операция на Украине
Наталья Таранушенко
Наталья Таранушенко (Фото: МВД России)

МВД России объявило в розыск учительницу, на которую завели уголовное дело о распространении фейков про российские вооруженные силы. Карточка с ее данными размещена в базе розыска на сайте ведомства.

На 65-летнюю Наталью Таранушенко, которая работала учителем в протвинской школе на юге Московской области, завели уголовное дело по ст. 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в июне 2024 года писал телеграм-канал Baza.

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В 2022 году Таранушенко провела школьникам «Урок добра», где речь шла в том числе о спецоперации на Украине. Учительница поделилась своим мнением о спецоперации и включила детям несколько видеороликов украинских СМИ. Она осудила действия России в отношении Украины. На вопрос учеников о том, жалеет ли она, что ее могут уволить за это, педагог ответила отрицательно.

Узнав о проведенном уроке, родитель одного из учеников пожаловался на учительницу. После первой жалобы ее отстранили от должности классного руководителя, сделали выговор, но оставили преподавать.

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Теги
МВД розыск учительница Подмосковье спецоперации
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