Кремль назвал страны Запада противниками мира и диалога по Украине

Песков: саммит НАТО показал, что Запад не стремится к миру и диалогу по Украине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Текст принятой на саммите НАТО в Вашингтоне декларации свидетельствует о том, что противники России в Европе и США не стремятся к мирному диалогу по Украине. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что наши противники в Европе и Соединенных Штатах не являются сторонниками диалога. И судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», — сказал Песков.

Он добавил, что блок НАТО сейчас стал инструментом конфронтации, «а не мира и безопасности».

Саммит НАТО в столице США проходил с 9 по 11 июля. Накануне, 10 июля, участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Участники встречи заявили о поддержке Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

