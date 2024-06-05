 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео

Участникам и гостям ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак»
Сюжет
ПМЭФ-2024

Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео
Video

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представили бронеавтомобиль «Спартак».

«Спартак» построен на двухосном шасси и может перевозить до девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль оснащен полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм.

Автомобиль имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части «Спартака», включая стекла, могут выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва под колесом взрывных устройств до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

«Спартак» впервые показали в 2022 году на международном форуме «Армия».

Машину представили как обновленный вариант броневика «ВПК-Урал», с прежним индексом и новым названием «Спартак».

От базового образца новая машина отличалась конструкцией броневого корпуса и дополнительной защитой отдельных элементов, писало «Военное обозрение».

На ПМЭФ показали электрическую версию «Нивы»
Авто

Теги
ПМЭФ Выставка Санкт-Петербург
Материалы по теме
На ПМЭФ показали электрическую версию «Нивы»
Авто
Сова летит навстречу гостям: что показали компании на стендах ПМЭФ
Экономика
На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
МИД России сообщил о переговорах по дедолларизации с Латинской Америкой Политика, 13:49
Совфед одобрил продление выплат ₽450 тыс. на ипотеку многодетным Недвижимость, 13:44
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой Общество, 13:41
Cуд оштрафовал Илью Варламова за публикации без плашки иноагента Политика, 13:40
На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24 Политика, 13:31
Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ Общество, 13:27
«Аэрофлот» открывает рейсы по маршруту Екатеринбург — Красноярск Пресс-релиз, 13:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заговорить на английском после 40 лет: советы от языкового коуча Pro, 13:22
На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге напали с ножом Общество, 13:21
Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск Политика, 13:20
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra Общество, 13:19
FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет Бизнес, 13:18
Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах Спорт, 13:16
Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео Общество, 13:15