Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) представили бронеавтомобиль «Спартак».

«Спартак» построен на двухосном шасси и может перевозить до девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль оснащен полноповоротной бронированной башней с пулеметом КОРД калибра 12,7 мм.

Автомобиль имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части «Спартака», включая стекла, могут выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва под колесом взрывных устройств до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

«Спартак» впервые показали в 2022 году на международном форуме «Армия».

Машину представили как обновленный вариант броневика «ВПК-Урал», с прежним индексом и новым названием «Спартак».

От базового образца новая машина отличалась конструкцией броневого корпуса и дополнительной защитой отдельных элементов, писало «Военное обозрение».