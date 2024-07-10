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Общество ,  
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Суд арестовал на два месяца ректора Балтийского университета имени Канта

Ленинградский районный суд Калининграда арестовал до 8 сентября ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Александра Федорова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
сроком на два месяца — до 8 сентября 2024 года», — говорится в публикации. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Ректора года» задержали по обвинению в присвоении премий подчиненных
Общество
Александр Федоров

Федорова подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата (хищение) чужого имущества, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. В случае если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

По мнению следствия, ректор БФУ с помощью своей заместительницы Елены Мялкиной незаконно присвоил более 18,6 млн рублей по разработанной ими схеме премирования сотрудников. Под видом премий за интенсивный труд средства начислялись работникам университета, а затем через проректора возвращались Федорову.

Во время допроса подозреваемый отказался от дачи показаний, уточнили в ведомстве.

Федоров исполнял обязанности ректора БФУ с 2019 года, а в 2020-м возглавил вуз. В 2022 году он получил премию «Ректор года» в номинации «Классические вузы» по решению комиссии Российского профессорского собрания.

Федорова и Мялкину задержали на их рабочих местах 9 июля. Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. Руководство Минобрнауки выразило тогда готовность содействовать следственным органам.

Теги
Калининград суд арест вузы ректор
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