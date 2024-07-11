Система ПРО НАТО в Польше вышла на полную операционную готовность

Система противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в Польше приведена в полною готовность для защиты НАТО, говорится в заявлении на сайте альянса.

«Новый объект противоракетной обороны США в Редзиково, Польша, теперь функционирует и готов к обороне Североатлантического альянса», — сказано на сайте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это «важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет».

ПРО позволяет обнаруживать ракетную атаку и использует данные радара для наведения перехватчика на цель, чтобы уничтожить баллистическую ракету противника. Она может защитить от баллистических ракет малой и средней дальности.

Aegis Ashore является ключевым компонентом системы, о «расширенном оперативном потенциале» которой заявили главы стран НАТО на саммите в Вашингтоне. Эта система носит исключительно оборонительный характер, говорится в сообщении.

В середине мая 2024 года бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews заявил, что системы ПРО на территории НАТО в Польше и Румынии должны быть использованы для оказания помощи Украине. По его словам, их надо применять для отражения атак российских ракет и беспилотников. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны без получения согласия НАТО на это.

Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, держат на вооружении зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США, которые могут действовать в качестве ПВО и ПРО. На территории двух государств также расположены американские базы с ПРО Aegis, которые, по словам союзников, предназначены для защиты Европы от иранских баллистических ракет.