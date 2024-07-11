Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн от нефтяных компаний

Баку намерен запустить проект «Климатический инвестиционный фонд будущего» на $500 млн при участии государственной нефтяной компании Азербайджана Socar, сообщает Financial Times.

«Нефтегосударство Азербайджан сделало свой первый знаковый шаг по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии саммита COP29 ООН, который состоится в ноябре, и планирует привлечь «по меньшей мере» $500 млн на «зеленые» проекты», — говорится в сообщении.

COP29 — это ежегодное мероприятие, которое организуется в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC). Цель конференции — обсудить научные, технические и политические аспекты изменения климата, а также разработать и принять решения, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и приспособление к негативным последствиям изменения климата.

Создание фонда планируется при участии компании Socar, он будет направлен на привлечение дополнительного капитала от других производителей ископаемого топлива.

В ноябре 2023 года Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились создать совместное предприятие по экспорту зеленой энергии в Европу. В сфере возможностей разработки экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры.