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Политика ,  
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Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн от нефтяных компаний

Баку намерен запустить проект «Климатический инвестиционный фонд будущего» на $500 млн при участии государственной нефтяной компании Азербайджана Socar, сообщает Financial Times.

«Нефтегосударство Азербайджан сделало свой первый знаковый шаг по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии саммита COP29 ООН, который состоится в ноябре, и планирует привлечь «по меньшей мере» $500 млн на «зеленые» проекты», — говорится в сообщении.

COP29 — это ежегодное мероприятие, которое организуется в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC).

Цель конференции — обсудить научные, технические и политические аспекты изменения климата, а также разработать и принять решения, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и приспособление к негативным последствиям изменения климата.

Создание фонда планируется при участии компании Socar, он будет направлен на привлечение дополнительного капитала от других производителей ископаемого топлива.

«Дочки» ВТБ, «Магнита» и «Газпрома» решили развивать «зеленые» перевозки
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В ноябре 2023 года Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились создать совместное предприятие по экспорту зеленой энергии в Европу. В сфере возможностей разработки экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры.

Теги
Азербайджан нефть изменение климата
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