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ПМЭФ-2024 ,  
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«Дочки» ВТБ, «Магнита» и «Газпрома» решили развивать «зеленые» перевозки

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ПМЭФ-2024
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

ВТБ Лизинг, «Сельта» (транспортное дочернее предприятие «Магнита») и «Газпром газомоторное топливо» договорились о запуске проекта, нацеленного на снижение загрязнения воздуха при автомобильных грузоперевозках, следует из поступившего в РБК релиза.

Они заключили соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Компании рассматривают покупку 20 тягачей Sitrak на газомоторном топливе, которые могут быть использованы для увеличения объема перевозок по России. «Газпром» будет поставлять топливо, а ВТБ Лизинг — финансировать автотехнику на природном газе. В «Магните» заявили о желании снизить негативное воздействие на окружающую среду в условиях роста бизнеса.

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Фото:Flickr

В ноябре 2023 года комиссия Госсовета по направлению «Энергетика» рекомендовала правительству и регионам принять форсированные меры для популяризации транспорта на газе. Доля природного газа в качестве моторного топлива составляет всего 2% от общего объема его потребления автотранспортом, подчеркнули там.

Теги
газомоторное топливо ВТБ Газпром Магнитский
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