В Красноярске загорелся автосервис

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Сотрудники МЧС тушат пожар на автосервисе в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Огонь охватил 1800 квадратных метров двухэтажного здания», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства спасли двоих человек. На месте работают более 40 специалистов и 11 единиц техники. Причину возгорания ведомство не уточнило.

Ранее днем в Волгограде загорелся склад с вторсырьем. Пожар тогда охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее с заводом одноэтажное здание. МЧС уточнило, что пламя быстро распространялось из-за сухой и жаркой погоды.