В Волгограде произошел крупный пожар на складе

Video

В Волгограде загорелся склад с вторсырьем. МЧС публикует видео, на которых виден сильный огонь и густой дым.

Пожар охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, огонь перекинулся на соседнее с заводом одноэтажное здание. В сообщении ведомства говорится, что пламя быстро распространяется из-за сухой и жаркой погоды. На данный момент к тушению пожара привлечено более 70 специалистов, на месте работают 24 единицы техники.

Загорелся склад компании «Юг-вторсырье», сообщило местное издание V1. Основной вид деятельности компании — обработка и утилизация опасных отходов, следует из данных «РБК Компании». Предприятие было зарегистрировано в налоговой службе 15 февраля 2016 года. По итогам 2023-го выручка компании составила 15,4 млн руб., а чистая прибыль 2,6 млн руб.