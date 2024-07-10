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Общество ,  
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Часть Махачкалы осталась без света

Ряд улиц в центре Махачкалы остались без света, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

«Из-за высоких нагрузок произошел хлопок на трансформаторном пункте «Фабричная», запитанном от подстанции «ЦПП». В результате без энергоснабжения осталась часть потребителей», — говорится в сообщении.

Специалисты производят замену предохранителей на трансформаторном пункте.

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Ранее, 7 июля, в городе Хасавюрте республики Дагестан более 70 тыс. человек остались без света. Трансформатор вышел из строя из-за замыкания, вместе с ним отключились и другие трансформаторы. К 21:10 мск без света оставались жители Хасавюрта и населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов.

Теги
Дагестан Махачкала электричество
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